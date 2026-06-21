La Justicia ordenó este domingo allanamientos en las viviendas de Jesica Cirio y de Elías Piccirillo en el marco de una investigación que cobró nuevo impulso luego de la difusión de videos en los que la modelo y conductora aparece mostrando importantes sumas de dinero en efectivo ocultas en distintos sectores de una propiedad que compartía con su exmarido, Martín Insaurralde.

Ads

La medida fue dispuesta por el juez federal Luis Armella a pedido del fiscal Sergio Mola. Los procedimientos fueron realizados por efectivos de Gendarmería Nacional y tuvieron lugar en un departamento ubicado en el barrio porteño de Palermo, sobre la zona de Ortega y Gasset y Avenida del Libertador, y en otro inmueble de Banfield, donde Piccirillo cumple prisión domiciliaria por una causa diferente.

El objetivo de los allanamientos era secuestrar teléfonos celulares, computadoras, memorias y otros dispositivos electrónicos que pudieran aportar información relevante para la investigación. Sin embargo, las diligencias concluyeron alrededor de las 8 de la mañana sin resultados positivos en cuanto al secuestro de elementos.

La investigación tomó fuerza tras la aparición de grabaciones en las que Cirio exhibe numerosos fajos de dólares guardados en cajones, estantes y sectores del vestidor de una vivienda ubicada en un country de San Vicente. Según trascendió, las imágenes serán incorporadas al expediente judicial para su análisis.

Además, se prevé la realización de peritajes con el objetivo de determinar el monto aproximado del dinero que aparece en los videos y establecer si existe alguna relación con la causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito de Martín Insaurralde, exjefe de Gabinete bonaerense y exintendente de Lomas de Zamora.

Ads

Los investigadores buscan determinar el origen de los fondos exhibidos en las filmaciones y si guardan relación con movimientos patrimoniales bajo análisis en el expediente.

Puede interesarte

Ads