La medida fue oficializada mediante el Decreto 478, publicado este lunes en el Boletín Oficial, y autoriza al Palacio de Hacienda a obtener financiamiento por hasta US$5000 millones con entidades financieras del exterior.

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Según informó el Ejecutivo, los créditos estarán respaldados parcialmente por organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el objetivo de reducir los costos de financiamiento del Tesoro Nacional.

El Gobierno explicó que optó por esta estrategia en lugar de emitir nueva deuda en los mercados internacionales, al considerar que representa una alternativa más conveniente para cubrir obligaciones próximas, entre ellas el pago de más de US$4200 millones a bonistas.

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La normativa establece que los préstamos serán en dólares y bajo jurisdicción de Nueva York, aunque preserva la inmunidad sobre activos estratégicos del Estado y las reservas del Banco Central. Además, faculta a las secretarías de Hacienda y Finanzas a definir las condiciones financieras y seleccionar las entidades participantes de la operación.

Los avales ya confirmados por el Banco Mundial y el BID permitirían acceder a unos US$3200 millones, mientras que el Gobierno espera completar el esquema de financiamiento con un respaldo adicional de la CAF.

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Fuente: TN

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