El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña afrontará esta semana una instancia determinante con nuevas audiencias previstas para miércoles y jueves en el Tribunal Oral Federal de Corrientes. En esta etapa podrían comenzar las declaraciones testimoniales y, además, existe expectativa por una posible exposición de los acusados.

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Tras una primera semana marcada por cuestiones procesales y pedidos de las defensas, el debate oral comenzará a centrarse en la reconstrucción de los hechos vinculados a la desaparición del niño, ocurrida el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio.

Entre los testimonios más esperados figuran los de María y José Peña, los padres de Loan, quienes no pudieron declarar durante las primeras jornadas del juicio debido a la postergación de la audiencia. Su participación podría aportar detalles relevantes sobre las horas previas y posteriores a la desaparición del menor.

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Además, el tribunal podría habilitar las declaraciones indagatorias de los imputados. Aunque ninguno está obligado a hacerlo, durante las primeras audiencias algunos de los acusados manifestaron intenciones de brindar su versión de los hechos, por lo que existe expectativa sobre una eventual exposición ante los jueces.

En paralelo, las defensas preparan nuevos planteos para cuestionar procedimientos realizados durante la etapa de instrucción. Estas objeciones apuntan a impugnar determinadas pruebas incorporadas al expediente bajo el argumento de presuntas irregularidades en su obtención.

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De prosperar alguno de esos pedidos, el escenario judicial podría sufrir modificaciones importantes, ya que ciertas evidencias podrían quedar excluidas del análisis que realizará el tribunal.

El debate es seguido con atención en todo el país debido a la conmoción que generó el caso y a las múltiples hipótesis que surgieron desde la desaparición de Loan.

Fuente: TN

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