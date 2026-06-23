El Gobierno busca cerrar préstamos por USD 5.000 millones con bancos internacionales antes de agosto
Los créditos estarán respaldados por organismos multilaterales como el Banco Mundial y el BID.
Los créditos estarán respaldados por organismos multilaterales como el Banco Mundial y el BID.
Lo confirmó el vicepresidente del organismo multilateral para la región, Carlos Jaramillo, luego de una reunión con Luis Caputo y el equipo económico en Washington.
El Intendente aseguró que, ahora, el municipio no solo es "acreedor" de los gobiernos de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, sino que "tenemos superávit operativo y Mar del Plata no le tiene que pedir plata a nadie".