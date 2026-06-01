Por Marcelo Gobello

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​Si algo les faltaba a los Beatles para cimentar su genialidad y trascendencia, más allá de los récords de ventas, el furor de las masas o las condecoraciones Reales, era un manifiesto de la magnitud de Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. Su aparición no solo revolucionó la industria, sino que se convirtió en una explosión que dividió en dos la historia de la música grabada. Fue el momento exacto en el que la música popular moderna dejó de ser un mero entretenimiento juvenil para ser aceptada y respetada en los círculos intelectuales más altos como un elemento fundamental de la cultura del siglo XX. ​

El gestor de la idea original fue Paul McCartney, el Beatle artísticamente más inquieto por aquellos días (rol que luego asumiría John Lennon al consolidar su vínculo con la vanguardista Yoko Ono). "Yo tenía la idea, casi la obsesión, de que el grupo debía abrirse, expandirse hacia otras áreas de la creación y hacer un disco que fuera una síntesis de esa situación y una ruptura con el pasado", recordaría McCartney décadas después. ​Y el impacto fue absoluto; nadie estaba preparado para semejante quiebre. Escuchar Sgt. Pepper’s en 1967 al lado del resto de la música que sonaba en la radio fue un shock comparable al que causó Elvis Presley en 1956 cuando irrumpió con "Heartbreak Hotel" en medio de los éxitos de Perry Como o Dean Martin.

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​El álbum estuvo plagado de "primeras veces": por primera vez un disco fue más que un rejunte de canciones, mostrando una cohesión temático-musical resaltada por la ausencia de cortes entre tema y tema. también fue pionero en ostentar tapas dobles y en incluir las letras de las canciones impresas en la portada. Diseñada por el artista pop británico Peter Blake, la tapa dejaba en claro que la intención era entregar una obra de arte completa.

El abismo entre los inicios de la banda y su madurez en el estudio quedó evidenciado en los fríos números de la producción. Mientras que el álbum debut Please Please Me se registró en una sola sesión de un día con un costo de 400 libras, la grabación de Sgt. Pepper’s se extendió por 129 días (entre diciembre de 1966 y abril de 1967) y superó las 25.000 libras.

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​Bajo un clima de notable cordialidad y equilibrio, con los músicos ya alejados de las tensiones de las giras e inmersos, el Estudio 2 de Abbey Road se convirtió en un laboratorio. Técnicamente, cada canción fue trabajada de forma individual, llevando al límite la tecnología disponible y creando herramientas inéditas. ​Pocas sesiones han sido tan creativas. El disco se inundó de sobregrabaciones, nuevos sonidos instrumentales, la participación de músicos hindúes, una orquesta de 41 profesores y una infinidad de artilugios y filtros para procesar el increíble registro vocal de Lennon. Geoff Emerick, ingeniero de sonido y mano derecha del productor George Martin, recordaría: "Los Beatles insistieron en que todo en Sgt. Pepper tenía que ser diferente, así que todo fue distorsionado, limitado, duramente comprimido o tratado con excesiva ecualización".

​En total se grabaron 16 temas, pero tres de ellos quedaron fuera de la selección final del LP. Como la edición del álbum se estaba retrasando demasiado, en abril de 1967 se decidió lanzar "Strawberry Fields Forever" y "Penny Lane" como un simple de doble cara A. Por su parte, la pieza de George Harrison, "It’s Only a Northern Song", recién vería la luz en 1968 dentro del álbum Yellow Submarine. ​Aunque casi todo el material se moldeó en el mítico Estudio 2 de Abbey Road, existieron excepciones geográficas: el electrizante Sgt.

Pepper’s Lonely Hearts Club Band (reprise) se registró en el Estudio 1, mientras que "Fixing a Hole" comenzó sus grabaciones en el Regent Sound Studio antes de completarse en la base de operaciones de la banda. ​Las innovaciones no fueron solo tecnológicas, sino también de ejecución musical, destacándose las líneas melódicas de McCartney con su nuevo bajo Rickenbacker para zurdos (fabricado exclusivamente para él y que reemplazó al clásico Höfner tipo violín), y el revolucionario uso y peso del bombo de la batería de Ringo Starr en la canción homónima y su reprise.

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​El disco salió a la venta el 1 de junio de 1967 con una enorme expectativa: ya contaba con más de un millón de copias vendidas de antemano solo en los Estados Unidos. Rompiendo las reglas de la industria, los Beatles tomaron una decisión comercialmente riesgosa pero artísticamente inquebrantable: no se extraería ningún single del álbum, afianzando la experiencia del disco como una unidad indisoluble.

​El reconocimiento fue inmediato y duradero. El álbum ganaría cuatro premios Grammy (incluyendo Mejor Performance y Mejor Álbum Contemporáneo) y permanecería 63 semanas en el Top Forty, quince de ellas en el puesto número uno. Una obra maestra inoxidable que, a casi seis décadas de su lanzamiento, sigue marcando el pulso de la música moderna.