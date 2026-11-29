El Cottolengo Don Orione de Claypole evalúa iniciar una nueva acción judicial contra el Gobierno nacional por una deuda que superaría los $700 millones, correspondiente a recursos destinados a la atención de personas con discapacidad.

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La situación afecta a alrededor del 40% de los residentes del establecimiento, quienes cuentan con el programa federal Incluir Salud como única cobertura médica.

Entre los insumos reclamados se encuentran medicamentos anticonvulsivantes y antipsicóticos, pañales y productos de alimentación especial para personas con dificultades para tragar.

Ante las demoras, el establecimiento recurre a donaciones, recursos propios y aportes de familiares y tutores legales para garantizar la continuidad de los tratamientos.

El conflicto registra antecedentes judiciales. El pasado 3 de noviembre, el Ejecutivo nacional canceló una deuda de $828 millones luego de que la Justicia dispusiera un embargo sobre las cuentas del Ministerio de Salud.

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Desde la cartera sanitaria atribuyeron los nuevos retrasos a inconvenientes en la presentación de facturas y manifestaron su intención de regularizar los pagos. Sin embargo, desde el establecimiento cuestionaron esa explicación.

La controversia se produce a pocas semanas de que León XIV visitara el Cottolengo, el pasado 9 de noviembre, durante su estadía en la Argentina. En aquella oportunidad, el pontífice destacó la importancia de garantizar los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad.

El reclamo también coincide con el tratamiento del Presupuesto 2027, que contempla una reducción de los recursos asignados a Incluir Salud, de $1,3 a $1,1 billones.

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