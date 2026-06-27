El Centro Cultural Osvaldo Soriano renovará su cartelera durante julio con una amplia agenda de propuestas artísticas y talleres, organizada por el Ente Municipal de Turismo y Cultura, con actividades para todas las edades y opciones especiales para las vacaciones de invierno.

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La programación, que se desarrollará en la Sala B del espacio municipal, combina espectáculos con entrada libre y gratuita y funciones aranceladas. La agenda comenzará los jueves 2 y 16, de 14:00 a 16:00, con el Ciclo de Expresiones Artísticas, que incluirá teatro, música y danzas organizadas por el Área de Personas Mayores de la Secretaría de Desarrollo Social.

En cuanto a los espectáculos musicales, el sábado 4 a las 19:00 se presentará el ciclo Canciones del alma, con una muestra de nuevos cantantes coordinados por Patricia Mónica Ruiz. Por su parte, el sábado 11 a las 19:00 el ciclo Sábados culturales ofrecerá música instrumental a cargo del dúo Luján-Viviani.

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Durante el receso de invierno, el espacio sumará una programación especial para público infantil y familiar. El sábado 18, martes 21, miércoles 22 y viernes 31 a las 15:30 se presentará Escapando de los miedos, espectáculo de El Yasomago.

Además, entre el lunes 20 y el jueves 30, siempre a las 15:00, se desarrollará un ciclo de títeres a cargo de Pablo García, que incluirá las obras La verdadera historia de Drácula, La Calle de las Trifulcas y Las Aventuras del Lobo Feroz.

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La agenda también contempla propuestas musicales interactivas con El Club del Tambor, que se presentará el viernes 24 y martes 28 a las 15:00 con un espectáculo de percusión participativo. A su vez, el miércoles 29 a las 15:00 se pondrá en escena el musical infantil Hechizos para un Mundo Mejor, dirigido por Nélida Luna.

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Para el público adulto, el sábado 18 a las 20:00 se presentará la obra Epifanía Teatral La Demolición, una comedia protagonizada por Rodolfo Barone y Marcelo Daniel Bochor.

En paralelo, el espacio ofrece propuestas formativas gratuitas como el Club de Abuelos Narradores, los martes de 11;00 a 13:30; el taller de Expresión Corporal y Teatral para Mayores, los miércoles de 10:30 a 14:00; y el programa Palabreros que abren camino, los jueves de 09:00 a 12:00. A su vez, se dictarán talleres arancelados de Radioteatro y Teatro, a cargo de Rodolfo Barone, los martes y viernes respectivamente.

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