El avance de la tecnología digital transformó la vida cotidiana pero también multiplicó los riesgos asociados a la seguridad de la información personal y las operaciones en internet.

Ads

En este contexto, de acuerdo a un relevamiento realizado por el Observatorio Universitario de la Ciudad, el Instituto de Ciencias Forenses y el InFo-Lab de la Facultad de Ingeniería de la Universidad FASTA, se reveló que el 48,2 % de los marplatenses declaró haber atravesado al menos una situación vinculada con ciberdelitos durante el último año.

El estudio, denominado “Encuesta sobre Ciberdelitos 2026”, recolectó diversas experiencias que mencionaron los 500 encuestados, siendo el hackeo o acceso indebido a cuentas personales, fue la modalidad más mencionada con un 11,6 %. A su vez, fraudes en compras o alquileres online, con el 7,8 %, y las transferencias de dinero a personas que suplantaron la identidad de familiares, amigos o conocidos, con el 7,4 %, fueron otros delitos mencionados.

A su vez, también se registraron en la encuesta experiencias relacionadas a casos de infección de dispositivos con virus o software malicioso (6,2 %), fraudes con tarjetas de crédito o débito (5,8 %) y engaños vinculados con la venta de productos o servicios (5,6 %).

En este sentido, si se comparan con los resultados del estudio realizado en 2025, el porcentaje de personas que declaró haber experimentado alguna de estas situaciones pasó del 32 % al 48,2 %. Y resultó en el valor más alto desde que se comenzó a realizar la encuesta en 2021, aunque advirtieron que la comparación debe interpretarse considerando las modificaciones introducidas en las opciones del cuestionario.

Ads

Por otro lado, en el informe detallan como el 66% de los encuestados manifestó haber recibido al menos un contacto sospechoso durante el último año mediante mensajes, correos electrónicos o llamadas. Siendo los mensajes que anuncian premios, beneficios, sorteos u ofertas sospechosas las más frecuentes.

En otro tramo de la encuesta, señalan la preocupación de algunos de los consultados a la hora de realizar compras, ventas u operaciones bancarias a través de internet, siendo este del 56%. Y destacaron que hubo un aumento de diez punto con respecto a 2025, donde se registró el 44%.

En este sentido, se reflejaron otros temores a la hora de realizar compras en internet, donde los principales son: no recibir los productos o servicios adquiridos (84 %), el uso indebido de los datos personales (82 %) y la seguridad de los pagos y las transferencias (76 %).

Ads

Por otro lado, el informe hace hincapié en el desconocimiento de los canales de denuncia, donde lo considera otro dato de alerta.

Dado que el 70 % de los encuestados manifestó desconocer los canales oficiales para denunciar un ciberdelito y otro 15 % no supo responder. Solamente el 15% afirmó conocer algún canal y, dentro del total de la muestra, apenas el 4 % indicó haber realizado un reporte.

Por último, la encuesta abordó la prevención donde mencionaron que existe una amplia incorporación de hábitos preventivos, y que apenas el 1,6 % de los encuestados declaró no implementar ninguna de las medidas consultadas.

Entre las prácticas más mencionadas se encuentran el uso de características biométricas, como la huella digital o el reconocimiento facial (59 %); evitar abrir correos electrónicos de personas desconocidas (52%), y utilizar dispositivos propios (50%).

En este contexto, señalaron que la prevención no depende únicamente de conocer los riesgos, sino también de incorporar herramientas de protección efectivas y accesibles a las prácticas cotidianas.

El relevamiento se realizó mediante una encuesta presencial a 500 personas mayores de 18 años en distintos puntos de Mar del Plata.

La Encuesta sobre Ciberdelitos 2026 aporta nueva evidencia para comprender cómo evolucionan los riesgos digitales en Mar del Plata y cuáles son los principales desafíos que enfrentan los ciudadanos. A través de este trabajo conjunto, el Observatorio Universitario de la Ciudad, el InFo-Lab y la Facultad de Ingeniería de la Universidad FASTA continúan fortaleciendo una línea de investigación que busca generar conocimiento aplicado, promover la concientización y contribuir a la construcción de un entorno digital más seguro.