Durante el receso escolar que terminó en las últimas horas, el Consejo Escolar de General Pueyrredon avanzó con obras de infraestructura en 45 establecimientos del distrito, priorizando la calefacción, los techos y la seguridad edilicia para garantizar el normal desarrollo del ciclo lectivo, según indicó la consejera escolar Luciana Baldini.

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En diálogo con Modo Regreso por Radio Mitre mar del Plata, la presidente de la Comisión de Infraestructura indicó que el período de vacaciones se utiliza para ejecutar trabajos que buscan “no entorpecer ni obstaculizar la vida cotidiana de la escuela”. Entre las intervenciones se destacaron la reparación y cambio de cubiertas, el reemplazo de membranas y techos de teja, así como ampliaciones en cocinas de instituciones de jornada completa, donde los alumnos “reciben allí su desayuno, almuerzo y merienda”.

En cuanto a los criterios de priorización, Baldini explicó que la “prioridad número uno” fue la reparación de techos, ya que las filtraciones no sólo impiden avanzar con arreglos internos, sino que además constituyen uno de los principales motivos de suspensión de clases. En segundo lugar, ubicó a la calefacción y la red de gas: “Sobre todo en nuestra ciudad, que todavía está en zona fría y las temperaturas que se manejan son tremendas”.

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Para anticiparse a los meses de bajas temperaturas, la funcionaria indicó que desde hace dos o tres años implementan un esquema preventivo: “No es lo mismo arreglar en invierno un calefactor que se apaga o cambiar una termocupla, que una caldera que cuando falla deja a todo el edificio sin calefacción”. Como ejemplo, mencionó la renovación integral de los sistemas de agua y calefacción en la Escuela Técnica N°1.

Al referirse al contexto económico, Baldini sostuvo que la Provincia “no está ajena a la crisis nacional” y explicó que la paralización de la obra pública generó una mayor participación de empresas en las licitaciones. “Vamos haciendo un poco de economía de guerra”, afirmó, al describir la necesidad de establecer un orden riguroso de prioridades ante la reducción de recursos.

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En relación con el balance de gestión, precisó que a comienzos del ciclo se intervinieron cerca de 78 escuelas con obras de mediana envergadura, principalmente en techos, además de finalizar la cocina de la Escuela Primaria N°58. Luego se avanzó con un paquete de 10 establecimientos, tareas eléctricas en las Escuelas Técnicas N°3 y N°4 y la remodelación de la cocina en la Primaria N°41. En total, el distrito registra unas 45 obras ejecutadas en el año y mantiene entre 8 y 10 procesos en etapa de licitación.

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De cara al regreso a clases, Baldini transmitió tranquilidad: “Está todo programado para que las instalaciones funcionen bien, las escuelas estén seguras y nuestros alumnos estén abrigados hasta que termine la época de frío”.

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