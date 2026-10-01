Multicolor de SUTEBA impulsa para este jueves 1 de octubre una jornada de paro y movilización en el marco de la continuidad de su plan de lucha. El reclamo apunta principalmente a la falta de una nueva propuesta salarial y de reapertura de la paritaria docente provincial.

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Nadia Martín, delegada y congresal de SUTEBA por la Multicolor, sostuvo a El Marplatense que los salarios docentes se encuentran por debajo de los valores necesarios para afrontar el costo de vida. “Hoy, por ejemplo, una maestra está teniendo que sobrevivir con menos de 910.000 pesos”, afirmó, y señaló que esta situación obliga a muchos trabajadores a tomar “doble o triple cargo para poder llegar a fin de mes”.

Al reclamo salarial se suma, según planteó Martín, la preocupación por el crecimiento de los episodios de violencia dentro de las escuelas. En ese sentido, mencionó el caso ocurrido la semana pasada en la Escuela N° 6 de Mar del Plata, donde una preceptora fue golpeada y familiares provocaron daños en el establecimiento.

“Están docentes amenazados, hechos que realmente tocan límites que no podemos aceptar”, manifestó la dirigente, quien reclamó mayores recursos y cobertura de los cargos faltantes para poder abordar este tipo de situaciones.

Martín también cuestionó a las conducciones sindicales por la respuesta frente a los episodios de violencia y sostuvo que “deberían haber frenado todo y llamado a parar este mismo lunes”. En ese sentido, planteó que muchas de estas situaciones podrían prevenirse con “la cobertura plena de los cargos faltantes” y un mayor acompañamiento a las comunidades educativas.

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“Tenemos que hacer oír nuestra voz, tenemos que parar y movilizarnos en defensa de nuestros salarios, de nuestras condiciones de trabajo y de una escuela pública que pueda garantizar el derecho a la educación”, expresó.

La convocatoria en Mar del Plata será este jueves 1 de octubre a las 11 en la sede de IOMA. Desde la Multicolor plantean como principales consignas el reclamo por salarios dignos, escuelas seguras, recursos para enseñar y aprender y el rechazo a lo que definen como “ajuste” y “abandono” de la educación pública.

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