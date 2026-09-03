La concejal del Frente Renovador, Sol Flores, presentó un proyecto para que el Municipio informe cuál es la situación actual de la Oficina de Discapacidad de Batán y qué medidas adoptó para garantizar su funcionamiento. La persona que se encontraba a cargo se jubiló recientemente.

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La dependencia es la encargada de brindar atención, orientación y acompañamiento a personas con discapacidad y sus familias, facilitando el acceso a trámites, prestaciones y programas. Por eso, Flores solicitó precisiones sobre quién quedó como responsable, los días y horarios de atención, la cantidad de trabajadores y los servicios que actualmente se encuentran disponibles.

“Para muchas familias de Batán y de las zonas cercanas, esta oficina es la puerta de entrada para acceder a derechos fundamentales. No podemos permitir que la falta de una designación o de organización termine interrumpiendo la atención”, expresó la edil opositora.

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Y destacó: “El pedido se presenta en un momento especialmente crítico para las personas con discapacidad, sus familias y las instituciones que las acompañan. El ajuste impulsado por el Gobierno de Javier Milei provocó un fuerte deterioro del sistema de prestaciones, con aranceles que continúan por debajo de los costos, pagos pendientes y demoras en el acceso a pensiones”.

“La Ley de Emergencia en Discapacidad fue inicialmente vetada por Milei, ratificada por el Congreso y finalmente reglamentada después de una orden judicial. Sin embargo, las organizaciones del sector advierten que su aplicación sigue siendo parcial y que numerosas prestaciones continúan en riesgo”, añadió.

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“Frente a un Gobierno nacional que ajusta y abandona a las personas con discapacidad, el Municipio no puede profundizar esa injusticia retirándose también. Tiene la obligación de garantizar que la Oficina de Discapacidad de Batán funcione plenamente y que ninguna familia quede sin atención, orientación ni acompañamiento”, concluyó Flores.

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