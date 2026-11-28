El próximo jueves 3 de diciembre a las 15 se dictará en la ciudad un curso complementario sobre manipulación de alimentos libres de gluten, una instancia gratuita y de carácter obligatorio para quienes elaboran este tipo de productos. La jornada tendrá una duración de 4 horas y se llevará a cabo en la sede del Sindicato de Empleados de Comercio, ubicada en Salta 1852.

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Para poder participar, es requisito indispensable contar previamente con el Carnet de Manipulación de Alimentos vigente.

Las personas interesadas en asistir deben inscribirse enviando un correo electrónico a [email protected], detallando su nombre y apellido, número de DNI y la empresa en la que trabajan.

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