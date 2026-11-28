1 min de lectura
Dictarán un curso gratuito sobre manipulación de alimentos libres de gluten
La capacitación se realizará el jueves 3 de diciembre en la sede del Sindicato de Empleados de Comercio. Está dirigida a elaboradores de productos sin TACC y exige contar con el Carnet de Manipulación de Alimentos vigente.
El próximo jueves 3 de diciembre a las 15 se dictará en la ciudad un curso complementario sobre manipulación de alimentos libres de gluten, una instancia gratuita y de carácter obligatorio para quienes elaboran este tipo de productos. La jornada tendrá una duración de 4 horas y se llevará a cabo en la sede del Sindicato de Empleados de Comercio, ubicada en Salta 1852.
Puede interesarte
Para poder participar, es requisito indispensable contar previamente con el Carnet de Manipulación de Alimentos vigente.
Las personas interesadas en asistir deben inscribirse enviando un correo electrónico a [email protected], detallando su nombre y apellido, número de DNI y la empresa en la que trabajan.