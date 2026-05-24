En el marco del Día Mundial Sin Tabaco, la Municipalidad realizará una jornada abierta de cesación tabáquica el próximo 1 de junio a las 11:00 en el SUM del CEMA (Pehuajó 250), con entrada libre, gratuita y sin inscripción previa, destinada a personas interesadas en dejar de fumar.

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La iniciativa, impulsada a través de la Secretaría de Salud, se desarrollará en dos instancias durante la misma jornada. En primer lugar, de 09:00 a 11:00, se llevará a cabo una capacitación interna dirigida a equipos de salud y coordinadores de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), donde se abordarán la legislación vigente en materia de control del tabaco y el programa municipal de cesación tabáquica.

Posteriormente, a las 11:00, comenzará el taller abierto a la comunidad, que tendrá lugar en el SUM del CEMA. La actividad forma parte de un espacio de escucha y acompañamiento que se realiza el primer lunes de cada mes y que, en lo que va de 2025, ya contó con la participación de más de 180 personas.

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Durante los encuentros se trabaja de manera integral y personalizada sobre la problemática del tabaquismo, brindando herramientas para iniciar y sostener el proceso de abandono del consumo, con seguimiento del equipo de Neumología del CEMA.

Entre los principales beneficios de dejar de fumar, se destaca que a los seis meses disminuyen la presión arterial y la frecuencia cardíaca, mejora la oxigenación pulmonar y se recuperan los sentidos del gusto y del olfato. Al año, el riesgo de sufrir un ataque cardíaco se reduce a la mitad; a los cuatro años, el riesgo de enfermedades cardíacas se equipara al de personas no fumadoras; y a los diez años, las probabilidades de desarrollar cáncer de pulmón disminuyen en un 50%.

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Ante cualquier duda o consulta, se recomienda acercarse al centro de salud más cercano, donde un profesional realizará la evaluación correspondiente y, de ser necesario, derivará al servicio de Neumonología del CEMA para confirmar o descartar EPOC.