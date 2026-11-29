En el marco del Día Mundial del VIH-SIDA, que se conmemora cada 1° de diciembre, el Municipio anunció una serie de actividades destinadas a promover la prevención, el diagnóstico temprano y el acceso a la información en Mar del Plata y Batán.

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La jornada central tendrá lugar el próximo martes, de 9 a 14, en el playón de la Catedral. Allí se realizarán testeos rápidos de VIH, se aplicarán vacunas correspondientes al calendario nacional y se gestionarán turnos para los distintos centros de salud.

Además, desde el 30 de noviembre hasta el 4 de diciembre, el programa Salud en tu Barrio contará con dos dispositivos de atención que funcionarán de 9 a 14 en la Sociedad de Fomento Estación Camet (J. P. Camet 1125) y en Casa Camet, ubicada junto al lago de Parque Camet, frente al Club Pueyrredon.

Por otra parte, el viernes 4 de diciembre, de 8:30 a 15:30, se desarrollará una capacitación en el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias (CEMA), ubicado en Pehuajó 250.

El encuentro estará coordinado por Alexis Manzo, responsable del Programa Municipal de VIH-SIDA, y contará con las disertaciones de Sergio Maulen, Hernán Scheller y José Barletta. La propuesta buscará fortalecer las herramientas de atención sanitaria, mejorar la calidad de vida de los pacientes y garantizar el ejercicio de sus derechos.

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Desde el Municipio recordaron que el test de VIH es voluntario, confidencial, seguro y gratuito, no requiere turno previo y permite obtener un resultado en apenas 15 minutos.

Las pruebas se encuentran disponibles durante todo el año en los centros de salud de Belisario Roldán, Las Heras, Alto Camet, Jorge Newbery, Estación Camet, Parque Independencia, Batán, Félix U. Camet, Ameghino, Parque Hermoso, Playas del Sur, Belgrano, Don Emilio y Meyrelles, además de los Centros de Salud 1 y 2 y el IREMI.

También pueden realizarse en el CEMA, los viernes de 8 a 12; en el Programa de Salud Integral del Adolescente (Rivadavia 3783), de lunes a viernes de 9 a 14, y en los dispositivos itinerantes de Salud en tu Barrio.

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Los interesados podrán consultar las direcciones y los horarios de atención de cada establecimiento en www.mardelplata.gob.ar/testdevih

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