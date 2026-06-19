Una mujer de 27 años fue aprehendida en la Unidad Penal N°15 de Batán, tras ser detectada durante una requisa previa al ingreso a visitas, cuando intentaba introducir estupefacientes ocultos entre sus prendas.

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Según informaron fuentes policiales, el personal afectado al control descubrió un envoltorio contenido en un profiláctico, que la mujer llevaba escondido entre su ropa al momento de ingresar al establecimiento penitenciario.

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Las pruebas orientativas de campo realizadas sobre la sustancia secuestrada arrojaron resultado positivo para cannabis sativa, por lo que se procedió al secuestro del material y a la formación de las actuaciones correspondientes.

Intervino la Fiscalía de Estupefacientes, a cargo de Daniela Ledesma, que dispuso la notificación de formación de causa por el delito de suministro de estupefacientes. Por último, se ordenó el secuestro de la sustancia incautada y la libertad de la imputada conforme al artículo 161 del Código Procesal Penal.

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