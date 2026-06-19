Un hombre de 79 años fue imputado tras un allanamiento realizado por personal de la Comisaría Primera en un inmueble del sector costero de Mar del Plata, donde además secuestraron armamento y municiones.

Ads

El operativo fue llevado adelante por el Grupo Técnico Operativo (GTO), en cumplimiento de una orden del Juzgado de Familia N°2 y con intervención de la Fiscalía N°6.

Entre los elementos incautados se encuentran un revólver calibre .38 Smith & Wesson, una pistola calibre .40 Bersa Thunder Pro, un rifle calibre .22 Browning, una escopeta calibre 24, una escopeta calibre 20, cuatro cartuchos calibre .40 y dieciséis cartuchos calibre .38.

Puede interesarte

Según informaron fuentes oficiales, parte de las armas no contaba con documentación respaldatoria que acreditara su legítima tenencia, por lo que se iniciaron actuaciones de oficio por presunta tenencia ilegal de arma de fuego.

Finalmente, el Juzgado de Familia N°2 convalidó el secuestro de la totalidad de los elementos incautados y dispuso su análisis y verificación.

Ads

Ads