Personal de la Comisaría Tercera de Mar del Plata, con la colaboración del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) llevó adelante un allanamiento en una vivienda ubicada en Bermejo al 1200, en el marco de una causa por una serie de robos cometidos contra un comercio del rubro fotográfico de la zona portuaria.

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La causa se inició a raíz de una denuncia realizada el 11 de junio por el propietario de un local ubicado en la intersección de 12 de Octubre y Edison, quien constató daños en una de las vidrieras y el faltante de diversos elementos. Durante la investigación se determinó que no era la primera vez que el comercio era blanco de delincuentes, ya que el 9 de junio también había sufrido daños en otra parte del establecimiento y el robo de mercadería.

Tras las denuncias, tomó intervención Policía Científica y se realizaron diversas diligencias investigativas, entre ellas el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, el relevamiento de registros fílmicos y la recopilación de testimonios.

Las tareas permitieron obtener imágenes de los autores durante los hechos y establecer coincidencias físicas y de vestimenta con uno de los sospechosos, quien había sido identificado por personal policial el 15 de junio durante un procedimiento por disturbios y contravenciones en la vía pública.

Con los elementos reunidos, la fiscalía solicitó una orden de allanamiento que fue otorgada por la Justicia y ejecutada el 18 de junio. Durante el procedimiento fue aprehendido un hombre de 33 años y se secuestraron prendas de vestir consideradas de interés para la causa, entre ellas una campera negra con capucha y un par de zapatillas deportivas que habrían sido utilizadas durante la comisión de los robos investigados.

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En el inmueble también fueron identificados otros moradores. Entre ellos, una mujer de 54 años quien tenía una orden judicial vigente para presentarse ante un juzgado en una causa por hurto dispuesto por un juzgado correccional, motivo por el cual fue puesta a disposición de la Justicia. Además, se identificó a dos hombres de 45 y 35 años.

Por disposición de la fiscalía interviniente, el hombre de 33 años fue notificado de la formación de la causa por el delito investigado y posteriormente recuperó la libertad. La investigación continúa para determinar la posible participación de otras personas en los hechos denunciados.

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