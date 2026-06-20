Un hombre de 24 años fue detenido por personal de Prefectura Naval Argentina durante la madrugada en una vivienda del barrio Libertad, acusado de intentar cometer un robo tras violentar el ingreso al domicilio.

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El procedimiento se inició a partir del aviso de un transeúnte que alertó sobre la presencia de un individuo dentro del predio, ubicado en Leguizamón 600. Al llegar, los efectivos constataron que el portón presentaba signos de efracción y observaron al sospechoso en el patio interno de la propiedad.

La propietaria del inmueble, una mujer de 64 años, relató que se encontraba descansando cuando escuchó un fuerte golpe en el sector de ingreso y, al advertir la situación, dio aviso a la Policía. Posteriormente verificó que no se registraban faltantes.

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El aprehendido fue trasladado a la órbita de la Comisaría Sexta. Tras la intervención de la Fiscalía de Flagrancia, se dispuso la formación de causa por el delito de robo agravado por efracción en grado de tentativa, su detención y la realización de las actuaciones judiciales correspondientes.

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