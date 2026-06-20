Un hombre de 39 años fue aprehendido en el barrio Jorge Newbery, acusado de lesionar a su pareja y causar daños materiales, tras la intervención del Comando de Patrullas luego de un llamado al 911 por un caso de violencia de género.

Ads

Al arribar al lugar, los efectivos encontraron a la pareja discutiendo en la vía pública y procedieron a separar a las partes para resguardar su integridad física.

La víctima, una mujer de 28 años, denunció haber sido agredida por el imputado, quien presuntamente la golpeó con un caño, provocándole hematomas en distintas partes del cuerpo y una lesión en una de sus manos.

Puede interesarte

Según el testimonio, el agresor intentó retirarse en moto y, en esa maniobra, ocasionó daños en una columna ubicada en el acceso a la vivienda.

Tras la intervención policial, tomó conocimiento la Fiscalía de Flagrancia y el fiscal de turno, Leandro Arevalo, dispuso la notificación de la formación de causa por los delitos de lesiones leves agravadas por mediar violencia de género y daño, conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal, y ordenó su presentación ante la sede judicial.

Ads

Ads