Un hombre de 57 años fue demorado durante la madrugada en un hotel de la Vieja Terminal, tras causar destrozos en una habitación luego de una discusión de pareja, según relevó personal de la Comisaría Segunda tras un llamado al 911.

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De acuerdo con fuentes del procedimiento, la situación se originó cuando una mujer de 57 años, alojada en el lugar, recibió la visita de una de sus hijas, lo que habría generado el enojo de su pareja, quien se encontraba bajo los efectos del alcohol y la empujó fuera del cuarto.

Minutos después, desde la recepción se escucharon golpes y ruidos intensos provenientes de la habitación, por lo que el personal del hotel solicitó la presencia policial. Al ingresar, los efectivos constataron importantes daños materiales, entre ellos una ventana con el vidrio roto, el barral de la cortina desprendido, una taza destruida, elementos de higiene desparramados y el cable de antena del televisor arrancado.

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Durante la intervención, el hombre adoptó una actitud hostil, insultó al personal policial e intentó agredir a uno de los efectivos. Tras el procedimiento, tomó intervención la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Leandro Arévalo, que dispuso la formación de una causa por el delito de daño y ordenó su comparendo ante la Justicia.

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