Un allanamiento por amenazas agravadas se llevó a cabo en el barrio Autódromo, donde personal policial secuestró una moto con pedido activo por un robo cometido en Miramar y notificó a cuatro imputados. La víctima, una mujer de 25 años, señaló que tras hacer la denuncia, uno de los sospechosos se dirigió a su casa para amenazarla.

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El operativo fue realizado por efectivos del GTO de la Comisaría Decimosegunda, con apoyo de GTO Comisaría Decimoprimera, Grupo GAD y Grupo de Contención de Infantería, quienes dieron cumplimiento a una orden de allanamiento, registro y secuestro en un domicilio de la zona.

Como resultado, se incautó un motovehículo marca Gilera Smash 110 cc que registraba pedido de secuestro activo desde el 11 de febrero por un robo agravado ocurrido en Miramar. Además, se identificó a cuatro imputados -dos masculinos de 19 y 20 años, un masculino de 59 y una femenina de 19-, quienes fueron notificados de la formación de causa sin medidas restrictivas de la libertad.

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La investigación se originó el 31 de mayo, cuando la víctima denunció amenazas tras haber advertido el robo de un motovehículo en su domicilio. Según su testimonio, uno de los implicados se presentó luego en su vivienda con un arma de fuego, profiriendo intimidaciones y arrojando piedras contra la propiedad.

El hecho guarda relación con el robo ocurrido el 10 de febrero en Miramar, donde un hombre de 30 años fue asaltado por dos individuos armados que le sustrajeron el motovehículo.

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