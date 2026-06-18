Un hombre de 31 años fue aprehendido en el barrio Fray Luis Beltrán tras ser denunciado por un grave episodio de violencia de género ocurrido en la vivienda que compartía con su pareja.

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La intervención policial se produjo durante la noche del miércoles luego de un llamado al 911 realizado por la víctima, quien solicitó ayuda al denunciar que había sido agredida físicamente por el acusado.

Al llegar al domicilio, los efectivos advirtieron una situación llamativa: mientras el hombre intentaba minimizar los hechos y aseguraba que no era necesaria la presencia policial, la mujer realizaba gestos discretos pidiendo auxilio desde detrás suyo. Ante esa circunstancia, los agentes decidieron separar a ambas partes para entrevistar a la denunciante en un ámbito seguro.

Según el relato de la víctima, la discusión derivó en agresiones físicas y amenazas de extrema gravedad. La mujer aseguró que el hombre la insultó y le manifestó que le prendería fuego la cara, una situación que le generó temor tanto por su seguridad como por la de sus hijos.

Con los elementos reunidos en el lugar, tomó intervención la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de la fiscal Ana Caro, que dispuso la aprehensión inmediata del acusado y el inicio de una causa por lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, en concurso con amenazas.

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Tras las actuaciones de rigor, el imputado fue trasladado a la Unidad Penal Nº 44 de Batán, donde permanece alojado a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación.



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