Un allanamiento por una causa de robo automotor se llevó a cabo en barrio Belgrano, donde personal policial identificó a una mujer de 21 años y secuestró elementos vinculados al hecho, en el marco de una investigación iniciada el pasado viernes 12.

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Bajo intervención del Juzgado de Garantías N°6, el operativo fue realizado por efectivos del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Segunda, con colaboración del GTO de la Comisaría Decimoprimera, el Grupo GAD y Caballería, en cumplimiento de una orden judicial. Durante el procedimiento, se incautaron objetos pertenecientes a la víctima que guardaban relación con el delito investigado.

Tras la comunicación con la autoridad judicial, el agente fiscal interviniente dispuso el secuestro de los elementos, la restitución de los mismos a la damnificada -previa acreditación de propiedad- y la notificación de la formación de causa a la imputada por el delito de robo automotor, sin adoptar medidas restrictivas de la libertad.

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El hecho que dio origen a la investigación ocurrió el pasado viernes 12 a las 13:00, cuando una mujer de 47 años fue interceptada en Saavedra 3500 por dos hombres que circulaban en motocicletas. Según denunció, los agresores, mediante exhibición de un arma de fuego, le sustrajeron su vehículo Ford Fiesta blanco y se dieron a la fuga.

La víctima no resultó herida y, tras la denuncia, se emitió el pedido de secuestro del rodado. Posteriormente, personal de Prefectura Naval Argentina junto al GTO de la Comisaría

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Segunda realizó un allanamiento de urgencia en barrio Belgrano

, donde se logró recuperar el vehículo sustraído, que fue trasladado a sede policial para continuar con las actuaciones correspondientes.

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