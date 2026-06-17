Un hombre de 53 años fue aprehendido durante la noche del martes tras ser sorprendido cuando intentaba sustraer materiales de construcción de una cochera perteneciente al Hotel Costa Galana, en la zona de Saavedra y Aristóbulo del Valle.

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El hecho fue advertido por personal de seguridad privada que realizaba recorridas de control en un sector utilizado como depósito de materiales para las obras de refacción del establecimiento. Según informaron, detectaron a tres personas dentro del lugar y, al ser descubiertas, dos de ellas escaparon corriendo por calle Alem.

El tercer sospechoso fue alcanzado y retenido por los vigiladores hasta la llegada de efectivos de la Comisaría Novena, convocados a través de un llamado al 911.

En el lugar se recuperaron ocho piezas de bronce y tres chapas del mismo material que habían sido retiradas del depósito y estaban preparadas para ser cargadas en un carro perteneciente al acusado.

La Fiscalía de Flagrancia dispuso la formación de una causa por tentativa de hurto agravado por escalamiento, además de las actuaciones de rigor y el traslado del imputado a sede judicial.

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