Un hombre de 26 años fue aprehendido durante la madrugada en el macrocentro de Mar del Plata, acusado de provocar incendios en contenedores y cestos de residuos en la vía pública.

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Según informaron fuentes policiales, el procedimiento comenzó cuando personal del Comando de Patrullas fue alertado sobre un sujeto que habría prendido fuego recipientes de basura en Entre Ríos y Falucho, y luego se dio a la fuga a pie.

A partir de las características aportadas, los efectivos desplegaron un operativo de búsqueda que permitió localizar a un individuo coincidente en inmediaciones de Gascón entre Tucumán y Arenales. Al advertir la presencia policial, el sospechoso intentó evadirlos, pero fue rápidamente reducido y aprehendido.

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Durante la intervención, se secuestraron dos encendedores que el hombre llevaba entre sus pertenencias, elementos considerados de interés para la investigación. Además, un testigo aseguró haberlo visto momentos antes iniciando uno de los focos ígneos.

Posteriormente, los uniformados constataron daños en al menos dos contenedores: uno ubicado sobre Entre Ríos casi Falucho, con signos de incendio en su interior y deterioro en la pintura, y otro perteneciente a una empresa recolectora emplazado en Buenos Aires entre Brown y Falucho, que también presentaba restos recientes de combustión.

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La Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Mariana Inés Baqueiro, dispuso la aprehensión del imputado y la formación de una causa por el delito de daño, además del secuestro de los elementos hallados y su traslado a sede judicial.

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