Un hombre de 29 años fue aprehendido durante la madrugada de este lunes en el barrio Las Lilas, acusado de intentar cometer un robo en un comercio y esconderse luego en un terreno baldío para evitar ser descubierto.

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El hecho ocurrió alrededor de las 00:25, cuando personal del Comando de Patrullas acudió a un llamado al 911 que alertaba sobre la presencia de un intruso dentro de un local ubicado en Alberti al 6500.

La situación había sido detectada por los propietarios mediante las cámaras de seguridad del establecimiento, desde donde observaron a un individuo ingresar al predio con una mochila.

Al llegar al lugar, los efectivos fueron recibidos por el responsable del comercio, quien autorizó el ingreso para inspeccionar las instalaciones. Mientras realizaban la recorrida, los policías escucharon ruidos provenientes de un terreno baldío lindero, por lo que solicitaron apoyo y montaron un operativo de cierre perimetral.

Tras un rastrillaje entre la vegetación, localizaron a un hombre oculto entre los pastizales del predio vecino. El sospechoso fue reducido y trasladado a la dependencia policial.

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La investigación quedó a cargo de la fiscal de Flagrancia, Ana María Caro, quien dispuso la formación de una causa por tentativa de hurto agravado por escalamiento, ordenó la notificación de la imputación y el traslado del aprehendido a sede judicial para continuar con las actuaciones correspondientes.

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