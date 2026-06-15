Un hombre de 37 años fue demorado luego de protagonizar disturbios en la vía pública e incitar a pelear a vecinos en la zona de 9 de Julio y Guayana.

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La intervención se produjo a partir de un llamado al servicio de emergencias 911 que alertó sobre una serie de incidentes en el sector. Ante la denuncia, personal de la Unidad de Prevención de Policía Local se dirigió al lugar para verificar la situación.

Al arribar, los efectivos constataron que el individuo se encontraba generando alteraciones en la vía pública y provocando a residentes de la zona, por lo que procedieron a demorarlo y trasladarlo para la realización de las actuaciones correspondientes.

En la causa tomó intervención el Juzgado Correccional N° 4, que dispuso las medidas de rigor. Una vez cumplidos los recaudos legales, el hombre recuperó la libertad bajo caución juratoria.

El episodio no dejó personas lesionadas y la situación fue controlada por el personal policial que acudió al lugar tras el alerta de los vecinos.

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