Un hombre sobre el que pesaban dos órdenes de detención vigentes fue capturado durante un operativo realizado por personal policial en una vivienda de calle Falucho al 7700.

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Se trata de Claudio Daniel González, quien era intensamente buscado por la Justicia en el marco de una causa por homicidio en ocasión de robo y otra vinculada a robos automotores.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría 12ª, con apoyo del Comando de Patrullas y de la Fuerza Barrial de Aproximación, luego de varios días de tareas investigativas que incluyeron análisis de información de inteligencia criminal, seguimientos discretos y relevamiento de domicilios relacionados con el sospechoso.

Una vez localizado e identificado, los efectivos concretaron su detención y dieron intervención a las autoridades judiciales competentes, que avalaron el operativo y dispusieron su traslado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.

Los antecedentes de la investigación

La búsqueda de González se desarrollaba desde hacía varios meses y tenía como antecedente una serie de allanamientos realizados el pasado 3 de junio en domicilios de Ecuador al 900 y Beruti al 8400, en el marco de investigaciones por robos y robos automotores.

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Durante aquellos procedimientos, los investigadores secuestraron más de 500 neumáticos cuya procedencia no pudo ser acreditada y un teléfono celular que habría sido utilizado para la comercialización de autopartes y elementos automotores mediante plataformas digitales.

Aunque en esa oportunidad no lograron localizar al sospechoso, la Justicia mantuvo vigente la orden de captura.

La causa por homicidio en ocasión de robo

La investigación más grave que motivó la detención está relacionada con un hecho ocurrido el 15 de mayo en un bar ubicado en la esquina de Río Negro y Tres Arroyos.

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Según la pesquisa, un hombre ingresó al comercio simulando ser un cliente y luego amenazó a las personas presentes manifestando poseer un arma de fuego. Durante el asalto sustrajo dinero en efectivo y un teléfono celular.

En ese contexto resultó gravemente herido Luis Ángel Badoza, un comerciante de 75 años, quien debió ser trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos para recibir atención médica.

A medida que avanzó la investigación y se incorporaron nuevos elementos probatorios, la causa fue encuadrada como homicidio en ocasión de robo, lo que derivó en la emisión de una orden de detención contra González.

Vinculación con robos automotores

Además, el detenido era investigado por su presunta participación en distintos hechos de robo de vehículos registrados en Mar del Plata.

Entre ellos figura el asalto ocurrido el 25 de mayo en Chacabuco entre Jara y 1° de Mayo, donde un delincuente armado sustrajo una camioneta Citroën Berlingo. El vehículo fue recuperado posteriormente tras una persecución policial que finalizó en la zona de Canadá entre Alvarado y Avellaneda.

Los investigadores también lo vinculan con maniobras relacionadas con la comercialización ilegal de neumáticos y autopartes de origen presuntamente ilícito, expedientes que continúan siendo analizados por las fiscalías intervinientes.

Con la detención de González, los pesquisas consideran haber avanzado de manera significativa en el esclarecimiento de varios hechos delictivos registrados en los últimos meses, aunque las investigaciones continúan para determinar posibles conexiones con otros delitos y la eventual participación de más personas.