El hecho comenzó cuando efectivos del Comando de Patrullas detectaron una caravana de vehículos que circulaba por la intersección de Antártida Argentina y Mario Bravo realizando maniobras peligrosas y presuntas picadas que comprometían la seguridad vial.

Ads

Al advertir la presencia policial, el conductor de una Ford Ranger ignoró las órdenes de detención y emprendió la fuga, lo que dio lugar a una persecución por distintas calles de la ciudad.

El seguimiento se extendió varios kilómetros hasta la esquina de avenida Colón e Hipólito Yrigoyen, donde el conductor perdió el control del vehículo tras chocar contra otro rodado. Como consecuencia del impacto, la camioneta volcó sobre la calzada.

Puede interesarte

Tras el siniestro, los efectivos lograron reducir y aprehender al conductor, quien quedó imputado por el delito de resistencia a la autoridad.

A pesar de la violencia del choque, no se registraron personas heridas, según informaron fuentes oficiales. En el lugar también trabajó personal de Tránsito municipal, que labró las actuaciones correspondientes y colaboró con el ordenamiento de la circulación.

Ads

La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Flagrancia, que dispuso las diligencias de rigor, la constatación de domicilio del imputado y posteriormente ordenó su libertad en los términos del artículo 161 del Código Procesal Penal bonaerense.

Ads