La investigación se inició a partir de distintos hechos delictivos registrados durante la mañana del 14 de junio, entre ellos el robo de un Peugeot 308 en la zona de Malvinas al 1600 y la sustracción de una motocicleta Honda XR150 en la intersección de Chile y Rivadavia.

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Horas más tarde, personal de Prefectura Naval Argentina detectó movimientos sospechosos vinculados a un Peugeot 308 y una motocicleta Honda Wave en la zona de J. F. Cetz y Alberti. A partir del análisis de cámaras de seguridad y tareas investigativas, los efectivos lograron establecer que ambos rodados habían ingresado a una vivienda ubicada en J. F. Cetz al 2500.

La pesquisa derivó en una serie de seguimientos y procedimientos que culminaron en un inmueble de Beruti al 9800, donde fueron demorados dos adolescentes de 16 y 17 años. Durante ese operativo se secuestró una motocicleta Honda Wave, $1.369.000 en efectivo, tres teléfonos celulares y varias llaves de motocicletas.

Mientras se desarrollaban las actuaciones, un hombre de 32 años intentó escapar por los techos de viviendas linderas. Tras una persecución a pie, fue interceptado y aprehendido en Brandsen al 9900, acusado de resistencia a la autoridad.

En paralelo, el Peugeot 308 robado fue localizado abandonado en la intersección de Río Negro y Fermín Errea, donde quedó preservado para las pericias correspondientes.

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Allanamiento y más vehículos recuperados

Con los elementos reunidos durante la investigación, la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil ordenó un allanamiento de urgencia en una vivienda de J. F. Cetz al 2577.

En el procedimiento participaron efectivos del Gabinete Técnico Operativo de la comisaría duodécima, junto a personal de las comisarías cuarta y sexta, el Comando de Patrullas y móviles de apoyo. Allí fueron aprehendidos otros dos adolescentes, también de 16 y 17 años.

Durante el allanamiento se secuestraron una motocicleta de competición Husqvarna FC250 y una Honda XR150, que había sido robada horas antes en el asalto ocurrido en Chile y Rivadavia.

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Además, los investigadores lograron localizar un segundo Peugeot 308 blanco en San Martín al 11195, vehículo que había sido sustraído durante la mañana en la zona de Malvinas al 1600.

Por disposición de la Justicia, los cuatro menores quedaron imputados en actuaciones vinculadas a robo automotor, robo agravado de motocicleta, encubrimiento y allanamiento de necesidad y urgencia. En tanto, el hombre mayor de edad fue notificado de la formación de una causa por resistencia a la autoridad.

Los hechos que dieron origen a la investigación

Uno de los episodios investigados ocurrió cerca de las 7.40 del domingo en Malvinas al 1600. Según denunció la víctima, de 56 años, acababa de sacar su Peugeot 308 blanco del garaje cuando fue interceptado por cuatro delincuentes que circulaban en otro Peugeot gris. Tras rodearlo, se apoderaron del vehículo y escaparon hacia la zona de avenida Champagnat.

Otro de los hechos tuvo lugar en Chile y Rivadavia. Allí, una mujer de 27 años y su padre fueron interceptados por cinco hombres que se movilizaban en un Peugeot blanco. Los delincuentes les robaron una motocicleta Honda XR150 y un teléfono celular antes de darse a la fuga.

La moto fue recuperada posteriormente durante el allanamiento realizado en J. F. Cetz al 2577.

Investigan otro robo a una jubilada

La Fiscalía también analiza la posible vinculación de los sospechosos con un hurto ocurrido en Brandsen al 5300, donde una mujer de 89 años fue despojada de su cartera.

Según la denuncia, cuatro hombres que se movilizaban en un Peugeot 308 blanco intentaron inicialmente asaltar a un conductor de una aplicación de transporte. Al no lograrlo, le arrebataron a la jubilada una cartera con documentación, dinero en efectivo y un teléfono celular.

Las características del vehículo utilizado coinciden con uno de los automóviles recuperados durante los procedimientos, por lo que los investigadores no descartan que los mismos autores hayan participado en todos los hechos.

La causa continúa en plena etapa investigativa y se analizan los teléfonos celulares secuestrados, el origen del dinero hallado y la posible participación de los involucrados en otros delitos contra la propiedad cometidos recientemente en distintos sectores de la ciudad.