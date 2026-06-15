Un hombre de 43 años fue detenido el domingo por la tarde acusado de amenazar con un arma de fuego a otro sujeto, a quien responsabilizaba por un presunto abuso sexual ocurrido años atrás.

Ads

El hecho se registró en inmediaciones de avenida Antártida Argentina y calle 515, donde personal de la Comisaría 13ª intervino tras un llamado al sistema de emergencias que alertaba sobre un conflicto entre dos personas.

Al arribar al lugar, los efectivos se entrevistaron con la víctima, un hombre de 30 años, quien manifestó que momentos antes había mantenido una discusión con el imputado. Según su relato, durante el enfrentamiento el acusado extrajo una pistola y comenzó a amenazarlo mientras lo señalaba como autor de un supuesto abuso sexual ocurrido aproximadamente quince años atrás.

De acuerdo con la denuncia, en medio del altercado se produjo un forcejeo entre ambos, circunstancia en la que la víctima logró arrebatarle el arma y retenerla hasta la llegada de la Policía.

Los efectivos secuestraron una pistola Bersa TPR calibre 9 milímetros, que tenía el cargador colocado y tres municiones intactas. Posteriormente se constató que el arma se encontraba en condiciones de funcionamiento y no registraba impedimentos legales vigentes.

Ads

Tras las primeras averiguaciones, el sospechoso fue localizado a pocos metros del lugar y quedó aprehendido.

La Fiscalía de Flagrancia, a cargo de la fiscal Ana María Caro, dispuso la formación de una causa por portación ilegal de arma de guerra y amenazas, además de la notificación de los derechos previstos en el artículo 60 del Código Procesal Penal bonaerense. Luego fue trasladado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.

Como antecedente de interés para la investigación, las autoridades informaron que el detenido registra una causa iniciada en 2012 por tenencia de arma de uso civil.

Ads