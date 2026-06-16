Un hombre de 25 años fue aprehendido durante la madrugada de este lunes en el barrio Los Pinares, luego de ser sorprendido dentro de un automóvil estacionado al que presuntamente intentaba sustraer.

Ads

Puede interesarte

El hecho ocurrió cerca de la 1:18 en la zona de Strobel entre Benito Juárez y Marcos Sastre. Efectivos policiales que realizaban recorridas preventivas advirtieron que un vehículo se encontraba estacionado con la puerta del acompañante entreabierta, situación que despertó sospechas.

Al acercarse para identificar lo que ocurría, los uniformados encontraron a un hombre dentro del automóvil. Al notar la presencia policial, el sospechoso intentó escapar corriendo, aunque fue alcanzado y reducido a pocos metros del lugar.

Durante la inspección del rodado, los efectivos comprobaron que el interior estaba completamente revuelto y observaron una tijera colocada en el tambor de arranque, una maniobra comúnmente utilizada para intentar encender vehículos de manera ilegal.

Minutos después se presentó el propietario del automóvil, quien explicó que el vehículo suele permanecer sin llave debido a fallas en el sistema de alarma y cierre centralizado. Además, la Policía secuestró una tijera blanca con uno de sus mangos dañado, que habría sido utilizada para forzar el sistema de encendido.

Ads

Intervino la fiscal de Flagrancia, Dra. Mariana Inés Baqueiro, quien dispuso la formación de una causa por tentativa de robo agravado de vehículo dejado en la vía pública, la notificación de la imputación al acusado, el secuestro de los elementos de interés para la investigación y el traslado del aprehendido a sede judicial.

Ads