Un hombre de 25 años fue aprehendido durante la madrugada en el barrio Los Pinares, luego de ser sorprendido por personal policial dentro de un automóvil estacionado al que presuntamente intentaba sustraer.

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El procedimiento se realizó alrededor de la 01:18 sobre la calle Strobel, entre Benito Juárez y Marcos Sastre. Efectivos realizaban recorridas preventivas y observaron un vehículo con la puerta del acompañante entreabierta, lo que motivó su intervención. Al acercarse, detectaron a un hombre dentro del rodado, quien al advertir la presencia policial intentó darse a la fuga.

El sospechoso fue rápidamente alcanzado y reducido a pocos metros del lugar. Al inspeccionar el vehículo, los uniformados constataron que el interior estaba completamente revuelto y que una tijera había sido colocada en el tambor de arranque, una maniobra comúnmente utilizada para intentar encender vehículos de forma ilícita.

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Minutos después se presentó el propietario del automóvil, quien explicó que el rodado suele quedar sin cerrar debido a desperfectos en el sistema de alarma y cierre centralizado.

La fiscal de Flagrancia, Mariana Baqueiro, dispuso la formación de una causa por tentativa de robo agravado de vehículo dejado en la vía pública. En el procedimiento, se secuestró una tijera de color blanco, con uno de sus mangos dañado, que habría sido utilizada para forzar el sistema de encendido.

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