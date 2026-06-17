El prefecto naval que resultó herido de un disparo en la cabeza durante un intento de robo en la zona de Punta Mogotes recibió el alta médica tras ser intervenido quirúrgicamente en el Hospital Privado de Comunidad (HPC).

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El hecho ocurrió durante la mañana del martes en la esquina de avenida de los Trabajadores y Vergara, frente al predio deportivo de Aldosivi. La víctima, un joven de 28 años que se encontraba fuera de servicio, fue sorprendida por delincuentes que intentaron asaltarlo.

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que los médicos lograron extraer el proyectil que había quedado alojado en la parte posterior de la cabeza, cerca de la oreja izquierda. Luego de la operación, realizada durante la tarde, el efectivo evolucionó favorablemente y pudo abandonar el centro asistencial.

Los investigadores intentan determinar cuál era el objetivo de los delincuentes al momento del ataque. Una de las hipótesis apunta a que buscaban sustraer dinero de un comercio de la zona, mientras que otra línea de investigación señala que podrían haber intentado robar la motocicleta en la que se movilizaba el prefecto.

Tras el ataque, el joven recibió las primeras atenciones médicas en el lugar y fue trasladado de urgencia al HPC, donde permaneció internado hasta ser sometido a la intervención quirúrgica.

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La causa quedó a cargo de la fiscal Romina Díaz, quien ordenó una serie de medidas para esclarecer lo ocurrido. Entre ellas, se realizan peritajes de Policía Científica, toma de declaraciones testimoniales y el análisis de las cámaras de seguridad instaladas en el sector.

Mientras avanza la investigación para identificar a los responsables, el efectivo logró recuperarse favorablemente y continuar su recuperación fuera del ámbito hospitalario.

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