Un hombre de 32 años fue aprehendido en las últimas horas luego de ser sorprendido cuando intentaba abrir una camioneta estacionada en una transitada zona de la ciudad.

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El procedimiento fue realizado por personal del Comando de Patrullas que recorría preventivamente el sector de avenida Juan Héctor Jara y Ayacucho. Durante la recorrida, los efectivos observaron a un sujeto intentando abrir la puerta trasera derecha de una camioneta Toyota Hilux que se encontraba estacionada en la vía pública.

Ante esta situación, los policías intervinieron de inmediato y concretaron la aprehensión del sospechoso. Posteriormente, se entrevistaron con el propietario del vehículo, un hombre de 74 años, quien verificó el estado de la camioneta y constató que no presentaba daños ni registraba faltantes en su interior.

Tras tomar conocimiento del hecho, la UFIJE de Flagrancia, a cargo de la Dra. Mariana Baqueiro, dispuso la formación de una causa por el delito de tentativa de hurto. Además, ordenó el alojamiento del imputado en la Unidad Penal N° 44 de Batán y su traslado a sede judicial para prestar declaración en la primera audiencia.

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