Un hombre de 38 años fue aprehendido durante un operativo de prevención realizado por personal de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA), luego de que le encontraran varios envoltorios con cocaína, dinero en efectivo y un teléfono celular entre sus pertenencias.

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El procedimiento tuvo lugar durante la noche del martes en jurisdicción de la Comisaría 12ª. Los efectivos patrullaban la zona cuando detectaron una motocicleta Gilera Smash 110 cc que circulaba sin chapa patente colocada, por lo que decidieron interceptarla para identificar a su conductor.

Durante el control, los policías observaron una actitud sospechosa por parte del motociclista. En presencia de testigos, el hombre exhibió ocho envoltorios plásticos que contenían una sustancia blanca pulverulenta, además de efectivo y un celular.

La sustancia fue sometida a las pericias de rigor, que determinaron un peso total de 5,46 gramos y resultado positivo para clorhidrato de cocaína. Por las características del hallazgo, los investigadores sospechan que la droga se encontraba fraccionada para su eventual comercialización.

Ante esta situación tomó intervención la Unidad Fiscal de Investigación de Estupefacientes, que dispuso el secuestro de la droga, del dinero y de los demás elementos de interés para la causa, además de la formación de actuaciones por tenencia ilegal de estupefacientes.

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Una vez cumplidas las diligencias judiciales correspondientes, el imputado recuperó la libertad, aunque quedó sujeto al proceso penal que se instruye en su contra.

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