Un hombre de 54 años fue notificado de la formación de una causa por portación ilegal de arma de fuego luego de un allanamiento realizado en el barrio Las Heras, en el marco de una investigación vinculada a actuaciones por protección contra la violencia familiar.

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Durante la diligencia judicial, los uniformados secuestraron un revólver calibre .38 Special marca Taurus y cinco municiones del mismo calibre, elementos que quedaron a disposición de la Justicia para la realización de las pericias correspondientes.

Tras mantener comunicación con las autoridades judiciales intervinientes, se dispuso el secuestro del arma y la munición, la intervención de Policía Científica para las tareas periciales y la notificación de formación de causa al imputado por el delito de portación ilegal de arma de fuego.

No se adoptaron medidas restrictivas de la libertad contra el hombre, quien continuará sujeto al proceso judicial mientras avanza la investigación.

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