Lucía Sosa fue detenida en el marco de la investigación por la muerte de Isabella, su hija de dos años, ocurrida en Villa Gesell. La mujer quedó a disposición de la Justicia y se aguardan detalles oficiales sobre los fundamentos de la medida, la imputación y los próximos pasos de la causa.

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La pequeña había sido trasladada sin signos vitales al Hospital Municipal Arturo Illia. Según el relato inicial de su madre, Isabella habría sufrido una broncoaspiración mientras tomaba la mamadera. La autopsia estableció que murió como consecuencia de una asfixia obstructiva seguida de un paro cardíaco.

La investigación tomó mayor repercusión al conocerse los antecedentes de Sosa, quien ya había sido investigada por las muertes de otras dos hijas, Candela y Jazmín, ocurridas en 2013 y 2016. Por uno de esos casos estuvo detenida durante casi dos años y afrontó un juicio en Mar del Plata, en el que finalmente fue absuelta.

En los últimos días, la Justicia realizó distintas medidas para reconstruir las circunstancias del fallecimiento y el contexto familiar. También fue citado a declarar Lucas Ruiz, de 17 años, segundo hijo biológico de Sosa, quien fue dado en adopción y relató públicamente presuntos episodios de violencia durante su infancia.

El adolescente había pedido que su madre fuera encarcelada o internada en una institución psiquiátrica. Además, sostuvo que existían advertencias previas sobre su comportamiento y reclamó que se investigaran las muertes de sus hermanas. Sus declaraciones deberán ser incorporadas y evaluadas dentro del expediente.

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La detención representa un giro en la causa, que hasta ahora se encontraba centrada en las pericias médicas, los estudios socioambientales y la toma de testimonios. Se espera que en las próximas horas la Fiscalía informe bajo qué figura quedó detenida Sosa y cuándo será indagada.

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