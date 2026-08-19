El Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de la Municipalidad detectó el robo de un utilitario Ford destinado al reparto de mercadería en el barrio Coronel Dorrego. La alerta temprana emitida por los operadores de videovigilancia permitió coordinar un operativo de persecución y cerrojo en tiempo real junto a móviles de la Policía de la Provincia de Buenos Aires desplegados en la zona.

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El seguimiento continuo del vehículo sustraído posibilitó guiar el despliegue de las patrullas hasta la localización de los involucrados. Durante el procedimiento, efectivos policiales lograron la aprehensión de cuatro menores de edad y de un hombre mayor, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

En el lugar también se produjo el secuestro de un arma de fuego presuntamente utilizada en el hecho, además de un cuadro de motovehículo con numeración adulterada.

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Desde el Ejecutivo municipal destacaron la eficacia del sistema de videovigilancia y el trabajo articulado entre el COM y las fuerzas de seguridad, subrayando su aporte para la detección y esclarecimiento de hechos delictivos en la vía pública.

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