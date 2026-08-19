La Prefectura Naval Argentina desarticuló una organización dedicada a la comercialización de estupefacientes este martes en la periferia sudoeste de Mar del Plata, mediante tres allanamientos simultáneos realizados en el marco de una causa del Juzgado Federal Nº1 a cargo de Santiago Inchausti, por infracción a la Ley 23.737 y tenencia ilegal de armas, y la Secretaría de Actuación, encabezada por Pedro Hooft.

Ads

El operativo incluyó un despliegue coordinado en distintos domicilios de la zona y contó con el apoyo táctico de un helicóptero Dauphin PA-40 de la Estación Aérea Mar del Plata, que brindó cobertura durante los procedimientos.

Durante los procedimientos se detuvo, en calidad de incomunicados, a un hombre, que era el principal investigado de la causa, y a dos mujeres. Además, los efectivos incautaron más de tres kilogramos de marihuana y cocaína, más de 500 semillas de cannabis, dos revólveres con municiones, dinero en efectivo, teléfonos celulares y documentación vinculada al circuito financiero de la banda.

Puede interesarte

Según fuentes oficiales, el valor total de los elementos secuestrados supera los 53 millones de pesos, quedando todo a disposición de la Justicia Federal interviniente, que continuará con las actuaciones para determinar el alcance de la estructura delictiva.

Ads

Ads