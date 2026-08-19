Los procedimientos se realizaron en inmuebles ubicados en Bélgica, Diagonal Pueyrredón, Aristóbulo del Valle, avenida Constitución y la zona de José Peralta Ramos y Dorrego. Formaron parte de nueve allanamientos ordenados por la Justicia en las provincias de Buenos Aires y Córdoba.

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Según informó la Policía Federal Argentina (PFA), la maniobra consistía en captar personas en situación de vulnerabilidad económica y ofrecerles dinero a cambio de realizar validaciones biométricas, entregar documentación y tomarse fotografías.

Con esos datos, los investigados habrían abierto cuentas y billeteras virtuales a nombre de los damnificados, aunque los teléfonos, correos electrónicos, dispositivos y claves quedaban bajo su control. Las cuentas recibían transferencias y luego eran vaciadas rápidamente mediante distintas operaciones financieras y criptoactivos.

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La investigación determinó que parte de los fondos habría provenido de un casino online que funcionaba de manera clandestina. Los movimientos financieros bajo análisis alcanzarían los $27 mil millones en pocos meses.

Durante los allanamientos fueron detenidos dos hombres y una mujer. Además, la Policía secuestró una pistola calibre 9 milímetros, 17 teléfonos celulares, un vehículo de alta gama, computadoras, seis posnet y más de $2,7 millones en efectivo, además de moneda extranjera.

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Los tres detenidos quedaron a disposición de la Justicia acusados de “asociación ilícita”. La investigación continúa para establecer quiénes dirigían, financiaban y se beneficiaban de la estructura.

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