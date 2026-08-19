Un hombre de 33 años fue aprehendido durante la madrugada, acusado de sustraer una rueda de auxilio de un vehículo estacionado en inmediaciones de avenida Luro y Córdoba, en Mar del Plata.

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El hecho fue descubierto por la propietaria del rodado, quien advirtió que le faltaba la rueda y dio aviso a la Policía. A partir de la intervención del Comando de Patrullas Norte, comenzó un operativo para localizar al sospechoso.

El seguimiento fue posible gracias a las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM). Los operadores observaron al hombre mientras se desplazaba con una bolsa de residuos en la que llevaba la rueda y pudieron seguir su recorrido hasta la zona de avenida Luro e Hipólito Yrigoyen.

Con la colaboración de efectivos de Prefectura Naval Argentina, el sospechoso fue interceptado e identificado. Durante el procedimiento encontraron dentro de la bolsa una rueda de auxilio marca Pirelli, rodado 185/65 R14, junto con su correspondiente llanta.

El hombre, que se encontraba en situación de calle, no registraba impedimentos legales vigentes al momento de la identificación.

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Intervino la UFI de Flagrancia del Departamento Judicial Mar del Plata, a cargo de la fiscal Mariana Baqueiro, que dispuso la formación de actuaciones por el delito de hurto y el traslado del aprehendido a sede judicial.

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