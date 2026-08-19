Luego de que personal del Grupo de Prevención Motorizada (GPM) lo sorprendiera con elementos denunciados como robados de un vehículo, un hombre de 36 años fue aprehendido durante la madrugada.

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El procedimiento comenzó cuando el propietario de un Renault Sandero denunció que habían violentado una de las puertas del auto, estacionado en Corrientes al 2100, y sustraído distintas pertenencias.

Entre los objetos denunciados había un bolso con seis pelotas de vóley, un colchón inflable y cables para pasar corriente.

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Minutos después, durante una recorrida preventiva junto con personal de Patrulla Municipal, los efectivos observaron en avenida Colón y Buenos Aires a un hombre que caminaba con elementos que coincidían con los denunciados.

Tras identificarlo y realizar una requisa preventiva, los agentes secuestraron los objetos. La víctima posteriormente reconoció las pertenencias como propias.

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El hombre quedó aprehendido y a disposición de la UFI de Flagrancia, a cargo de Mariana Baqueiro. La fiscalía dispuso actuaciones por el delito de robo, la notificación de la formación de la causa y su traslado a sede judicial.

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