Aprehendieron a un hombre con elementos robados de un auto
El sospechoso, de 36 años, fue interceptado en avenida Colón y Buenos Aires. Llevaba objetos que habían sido sustraídos minutos antes de un Renault Sandero.
Luego de que personal del Grupo de Prevención Motorizada (GPM) lo sorprendiera con elementos denunciados como robados de un vehículo, un hombre de 36 años fue aprehendido durante la madrugada.
El procedimiento comenzó cuando el propietario de un Renault Sandero denunció que habían violentado una de las puertas del auto, estacionado en Corrientes al 2100, y sustraído distintas pertenencias.
Entre los objetos denunciados había un bolso con seis pelotas de vóley, un colchón inflable y cables para pasar corriente.
Minutos después, durante una recorrida preventiva junto con personal de Patrulla Municipal, los efectivos observaron en avenida Colón y Buenos Aires a un hombre que caminaba con elementos que coincidían con los denunciados.
Tras identificarlo y realizar una requisa preventiva, los agentes secuestraron los objetos. La víctima posteriormente reconoció las pertenencias como propias.
El hombre quedó aprehendido y a disposición de la UFI de Flagrancia, a cargo de Mariana Baqueiro. La fiscalía dispuso actuaciones por el delito de robo, la notificación de la formación de la causa y su traslado a sede judicial.