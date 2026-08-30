Tras el crecimiento exponencial que vivieron las plataformas de delivery luego de su desembarco en el país y a partir de la pandemia, convirtiéndose en una opción al trabajo tradicional para muchas personas, desde el Sindicato de Cadetes, Motoristas y Mensajeros de Mar del Plata (SICAMM), su secretario general, Alan Veltri, reclamó la regulación a nivel local, donde existen “unos 3000 trabajadores” y sostuvo la necesidad de avanzar con un registro municipal: “Necesitamos empezar a darles condiciones dignas a los trabajadores”.

Ads

Cone relación al funcionamiento del sistema, Veltri remarcó en diálogo con Modo Regreso por Radio Mitre MDP, que el objetivo del registro es “diferenciarnos y ordenar la actividad”, además de aportar herramientas de seguridad y control. También advirtió que “cuando le roban a un repartidor, los delincuentes salen a robar con la moto y la indumentaria de la app”, y propuso la implementación de un sistema de identificación mediante código QR para agilizar la verificación en la vía pública.

El referente sindical cuestionó además el esquema de trabajo de las plataformas al señalar que “no se cobra un sueldo básico, sino por pedido”, y que el funcionamiento “depende del sistema de scoring” donde “quienes están más abajo reciben menos pedidos y cobran menos el kilometraje”. En esa línea, reclamó “transparencia algorítmica” y mayor regulación sobre las condiciones laborales.

Puede interesarte

Sobre la relación con el Municipio, sostuvo que existen conversaciones abiertas, aunque advirtió que “la realidad es que no se llega a buen puerto porque a muchos no les interesamos”. También criticó que se haya avanzado en la regulación de aplicaciones de transporte de pasajeros, pero “dejaron afuera a las motos”.

En materia de salud y cobertura, afirmó que “lamentablemente ninguna” empresa brinda asistencia adecuada y que los repartidores suelen terminar en el HIGA sin respaldo. Agregó que “trabajan enfermos o lesionados porque si no salen, no comen”, y planteó que “bajo la autonomía se esconde una relación de dependencia monstruosa”.

Ads

Finalmente, propuso la creación de paradores con servicios básicos en distintos puntos de la ciudad y sostuvo: “Esto lo tiene que financiar Pedidos Ya, porque es la empresa la que debe brindar los elementos básicos de trabajo”. Cerró su planteo señalando que “lo primordial es el orden: saber cuántos somos, dónde trabajamos y en qué vehículos nos movemos”.

Ads