Despidos en Pedidos Ya: "Los causales son falacias"
Aseguró Darío Zunda, secretario gremial del Sindicato de Empleados de Comercio y adelantó que continuarán con las medidas de lucha.
Aseguró Darío Zunda, secretario gremial del Sindicato de Empleados de Comercio y adelantó que continuarán con las medidas de lucha.
Actuó rápidamente personal policial. Los detenidos tienen antecedentes.
Trabajadores de Pedidos Ya, Glovo y Rappi tomarán una medida de fuerza en el medio de la pandemia, ya que las medidas de seguridad deben comprarlas ellos mismos, y en el marco de un reclamo por un aumento salarial.
Así se manifestó el primer delegado gremial de los trabajadores de la aplicación digital de delivery, Federico Herlein, elegido el pasado miércoles en el Sindicato de Empleados de Comercio.
La foto de una mujer con el uniforme de PedidosYa cargando a un bebé se hizo viral en las redes sociales. Muchos de los usuarios y políticos que compartieron la imagen aseguraron que reflejaba la precarización laboral, considerando que tenía que llevar a su hija al trabajo. Sin embargo, eso es falso
Así lo expresó Darío Zunda, secretario gremial del sindicato de empleados de comercio, al ser consultado sobre las elecciones que se llevaron a cabo esta tarde. Federico Herlein fue elegido para ocupar ese cargo.
Yanina Arismendi, referente de los repartidores en Mar del Plata manifestó que "no nos han dicho nada, pero de todas maneras estamos atentos, ya que tenemos miedo de quedarnos sin trabajo".“La gran problemática la que tenemos, es que no podemos reclamarle a nadie, y de un día para el otro, nos podem
Yanina Arismendi, una de las trabajadoras que presta servicio a través de las aplicaciones "Pedidos Ya" y "Glovo", señaló que este sábado, desde las 19, se manifestarán en la Plaza del Agua. "No tenemos en realidad a quien manifestar el reclamo, al no tener una cara visible", destacó.
Trabajadores de plataformas como Pedidos Ya y Glovo advirtieron una “pérdida de derechos de empleo”. Cómo funcionan estas nuevas formas laborales del siglo XXI, cuáles son sus riesgos y sus beneficios.
Se reunieron hoy en el Concejo Deliberante con el fin de comenzar a regularizar su situación.