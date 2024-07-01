pedidos ya

Suspensión del delivery: los repartidores afirman que la medida no los afecta en Mar del Plata

Yanina Arismendi, referente de los repartidores en Mar del Plata manifestó que "no nos han dicho nada, pero de todas maneras estamos atentos, ya que tenemos miedo de quedarnos sin trabajo".“La gran problemática la que tenemos, es que no podemos reclamarle a nadie, y de un día para el otro, nos podem