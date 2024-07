El nuevo jefe de la Departamental, Luis Senra, se hizo presente esta tarde en el cruce de las avenidas Luro e Independencia, donde un grupo de trabajadores de deliveries de la empresa Pedidos Ya! realizaron un corte para exigir mejores medidas de seguridad. Mientras el caos vehicular iba creciendo, la negociación avanzó y finalmente los manifestantes liberaron algunos sectores para permitir el paso del tránsito.

Un nutrido grupo de repartidores se hizo presente con sus motos, cortando la circulación vehicular. En ese marco, pidieron una reunión con autoridades municipales y desplegaron un pasacalle contra el ex jefe departamental, José Luis Segovia, quien actualmente se encuentra detenido.

“Queremos seguridad porque no podemos salir a trabajar. Queremos llegar con vida a casa”, contó a El Marplatense Mari, una de las repartidoras que participaban de la protesta. Ella fue víctima de un hecho delictivo el pasado 13 de julio: “Dos personas se bajaron, me apuntaron a la cabeza. Gracias a Dios llegó un vecino y no me hicieron nada más. Pero todos los días sufrimos un hecho de inseguridad, no hay nadie que nos respalde”.

Los repartidores hicieron saber su repudio contra el ex jefe Departamental, actualmente detenido.

Ante esto, la trabajadora se expresó duramente contra el ex jefe de la Departamental, quien se encuentra preso en el marco de una investigación sobre una asociación ilícita mixta que recaudaba dinero de la venta ilegal de divisas. “Lo queremos fuera, porque es un corrupto”, manifestó.

Mari también se quejó porque ante las reiteradas movilizaciones que llevaron adelante reclamando seguridad, la respuesta no fue la esperada. “Nos prometieron un botón antipánico, que al momento del robo no me sirvió para nada. No se activó en ningún momento. No había un patrullero en la ciudad. No hay un policía”.

Virginia, otra de las repartidoras que estaban en el corte de calles, avanzó también sobre la figura de Segovia, al asegurar que “todo esto es por culpa de este señor que está preso. Estuvo más de tres años y medio en la ciudad. Y hay que decirlo, lo sostuvo Montenegro, así que el intendente tiene que hacerse cargo de esta situación. Cuando llegó a la Comuna dijo que se iba a hacer cargo de la seguridad y hoy no se puede caminar por las calles”.

Y también cuestionó las respuestas que encuentran de las autoridades cuando elevan sus reclamos: “Hasta ahora fueron todas payasadas que nos prometieron y no bubo nada concreto”.

Por este motivo, Virginia aseguró que esperan una nueva reunión con autoridades municipales, en la que “vamos a pedir la renuncia de Rodrigo Gonçalves” al frente de la Secretaría de Seguridad, a quien minimizó como “experto para bajar gatitos de los árboles y sacar ramitas de los desagües, pero no es idóneo en el tema de seguridad”.