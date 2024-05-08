Jefatura Departamental

Detuvieron al Jefe de la Departamental José Luis Segovia
El comisario mayor fue detenido hace instantes junto a otros policías, en el marco de una investigación.
El comisario mayor fue detenido hace instantes junto a otros policías, en el marco de una investigación.
El nuevo titular de la dependencia, Luis Senra, se reunió con los manifestantes en medio del corte de las avenidas Luro e Independencia. “Queremos llegar con vida a nuestras casas”, fue el reclamo.
En el marco del proyecto que lleva adelante el ministro de Seguridad de la Provincia, Sergio Berni, a través del cual se colocarán cámaras de seguridad en los colectivos de diferentes localidades, desde la UTA seccional Mar del Plata, manifestaron estar trabajando en conjunto con la Jefatura Departa