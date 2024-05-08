Jefatura Departamental

Inseguridad en barrios marplatenses: preocupa el robo a pasajeros en el transporte público

En el marco del proyecto que lleva adelante el ministro de Seguridad de la Provincia, Sergio Berni, a través del cual se colocarán cámaras de seguridad en los colectivos de diferentes localidades, desde la UTA seccional Mar del Plata, manifestaron estar trabajando en conjunto con la Jefatura Departa