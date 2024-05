El jefe de la Departamental de Mar del Plata, José Luis Segovia fue detenido este miércoles junto a otros policías en el marco de una investigación que lleva adelante la justicia Provincial.

Según fuentes consultadas consignaron que “Segovia resultó aprehendido junto al policía provincial Gastón Moraña, dictado por la Justicia de Garantías , el policía federal Nicolás Rivademar, el ex DDI y ex policía Javier Martín González y el abogado Lautaro Resúa, de quien hasta el momento no se pudo hallar su paradero”.

Además, también se confirmó la detención de dos presos por extorsión y secuestro del imputado del robo al edificio de Cabo Corrientes, Jorge Toletti y Christian Holtkamp.

Los cargos que se le acusan son encubrimientos agravados, estafas procesales, asociación ilícita, todo en el marco de una causa iniciada en 2023 que está siendo investigada por la Justicia Provincial.

Segovia había sido designado el pasado 2 de marzo de 2021 por el propio ministro Sergio Berni. Previamente se desempeñó como director de la DDI de Mar del Plata.

Asimismo, Segovia posee desde mayo de 2023, condena firme por delitos sexuales tras haber sido denunciado por una de las oficiales por “acoso sexual, abuso y persecución”.

Fuente: FM 99.9.