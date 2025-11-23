Un repartidor de aplicaciones en la Argentina debió completar en septiembre 461 entregas para alcanzar el ingreso necesario que cubre la canasta básica total de un hogar tipo de cuatro integrantes.

Según el estudio “APP – Coeficiente de Alcance del Pedido Promedio”, el pedido promedio en septiembre fue de $2.553,6, resultado del promedio entre Rappi ($2.393,4) y PedidosYa ($2.713,8). Con ese valor, un trabajador necesitó completar 461 pedidos mensuales para llegar al umbral de subsistencia que marca la Canasta Básica Total (CBT).

El informe detalla otros umbrales económicos:

344 pedidos para alcanzar el ingreso laboral promedio individual del país.

149 pedidos para sostener un hogar unipersonal (sin alquiler).

67 pedidos para cubrir solo la canasta alimentaria.

190 pedidos para afrontar el costo mensual de crianza de un hijo.

271 pedidos para cubrir un alquiler promedio de 1 a 3 ambientes en CABA.

126 pedidos para igualar el Salario Mínimo Vital y Móvil vigente.

La Fundación Encuentro, dirigida por Cecilia Garibotti, exfuncionaria del Ministerio de Economía, advierte que el “APP” no debe interpretarse como un salario, sino como una medida del esfuerzo transaccional que implica la economía de plataformas, un sector que emplea mayoritariamente a jóvenes y migrantes urbanos.

La relevancia de estos datos se acentúa en un contexto donde la Canasta Básica Total alcanzó en octubre los $1.276.649 para una familia tipo, según el INDEC, cifra que define la línea de pobreza en el Gran Buenos Aires.

Fuente: Dib