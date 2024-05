A raíz del robo a punta de pistola a un repartidor en Azopardo y Galicia, en el barrio El Progreso, el referente de la comunidad de deliveries independientes en Mar del Plata, Ángel Mamani, trasladó la preocupación del sector, ya que “cada noche es más peligroso” y “las aplicaciones se lavan las manos”. Y a pesar de que tienen marcadas zonas que las consideran de mayor riesgo, aseguró que también lo es el centro.

A sabiendas de los reiterados hechos de inseguridad que se multiplican cada vez con más fuerza, expresó su inquietud en comunicación con Primera Tarde de Mitre (FM 103.7): “Sabemos que no se va a terminar de un día para otro y que no solo depende de los repartidores, sino del Estado y las fuerzas policiales para que la situación se tranquilice. Sabemos lo que es estar en la calle de noche en invierno y cada noche es más peligroso porque no anda nadie y hay poca presencia policial. Y repetimos lo mismo: hay muchos delincuentes libres”.

Puede interesarte

Asesinato en Tres de Febrero y robo en El Progreso

En ese sentido, señaló que “no está de más” referirse al caso que ocurrió en Tres de Febrero que generó múltiples protestas, por el que hay “mucha bronca” porque pasa “habitualmente” y se sienten “inseguros”.

En tanto, por el hecho del barrio El Progreso, Mamani explicó con cierta resignación: “El repartidor había recibido el pedido, lo iba a entregar y cuando se sube a la moto lo cruzan dos delincuentes y le ponen una pistola en la cabeza. Y en ese momento tenés dos opciones; o resistirte y arriesgar tu vida o entregar todo”.

Además, contó que lograron comunicarse con la víctima, aunque "como su moto no contaba con GPS, la perdió. Tenía seguro, pero te reponen en tres o cuatro meses, si es que responden”, según manifestó. Para él, “no hay solución” y se encuentran “a la deriva”.

Puede interesarte

Crítica a las aplicaciones: “Se lavan las manos”

También criticó a las aplicaciones, ya que “más allá del botón antipánico o el rastreador, hay otras cosas que se pueden charlar”. En ese punto, indicó que se trata de “aplicaciones mundiales como Pedidos Ya y Rappi” y que debería exitir algún tipo de solución, pero no hay relación porque “no se presentan los referentes de las aplicaciones”.

“Se lavan las manos y te dicen ´tomá, salí a laburar´. Es como Uber en Mar del Plata, la gente agarra su auto y sale a trabajar porque no hay otra opción”, lanzó.

Del mismo modo llevó su enojo a lo clientes. “Los gastronómicos te entregan la comida y ellos no pueden hacer nada. O el cliente, cuando pide a domicilio, se toma su tiempo y los minutos son esenciales. Pedimos que estén atentos y no lo tienen en cuenta”, enfatizó.

Y al ser consultado por la posibilidad de dejar de entregar a determinadas zonas de la ciudad, afirmó que tienen marcadas en el mapa a “Vértiz, Villa Cariño, Centenario, Libertad y Colón al fondo, Belisario Roldán, Mario Bravo, Camet y Parque Peña”, y sin embargo los hechos delictivos “también pasan en el centro”.